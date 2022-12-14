Son prenses öldü, arkasında 215 milyon dolarlık servet bıraktı
Hawaii'nin "son prensesi" Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa, pazar günü Honolulu'daki evinde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kawānanako, arkasında 215 milyon dolarlık servet bıraktı. Prensesin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
ABD'nin Hawaii eyaletinin son prensesi Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanako, pazar günü Honolulu'daki evinde hayatını kaybetti. 96 yaşındaki Kawānanako'nun, 215 milyon dolarlık serveti olduğu öğrenildi.
Kraliyet ailesinin tarihi evi ve Amerika'nın tek kraliyet ikametgahı olan Iolani Palace tarafından yapılan açıklamaya göre, Kawānanako eşinin yanında huzur içinde öldü. Prensesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, eşi Veronica Gail Kawānanakoa, "Abigail, Hawaii'ye ve halkına olan sevgisiyle hatırlanacak. Onu tüm kalbimle özleyeceğim" dedi.
Hawaii Krallığı, 1790 - 1810 yılları arasında Hawaii şefliğinin Oahu, Maui, Molokai, Lahai, Kauai ve Niihau şefliklerini bir araya toplamasıyla kuruldu. BBC'nin haberine göre, krallık 1893-94 yılları arasında Amerikalı iş insanları tarafından devrildi. 1895'te resmen feshedilen krallık yerini Hawaii Cumhuriyeti'ne bıraktı.