Sosyal medyayı sallayan polis
Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla bir anda efsane oldu.
Koleszar'ın fotoğraflarını gören hayranları, fotoğraf altlarına 'Lütfen beni tutukla' gibi yorumlar yazıyor.
Instagram fenomene doymuyor. Bu kez sosyal medya, Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar'ı konuşuyor.
Fit vücudunu sergilediği fotoğrafları sayesinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Koleszar'ın fotoğraflarının altına 'Sana aşık oldum', 'Eğer beni sen tutuklayacaksan aşırı hız yaparım' gibi ilginç yorumlar geliyor.