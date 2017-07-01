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  3. 01 Temmuz 2017 12:29

Sosyal medyayı sallayan polis

Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla bir anda efsane oldu.

Sosyal medyayı sallayan polis

Koleszar'ın fotoğraflarını gören hayranları, fotoğraf altlarına 'Lütfen beni tutukla' gibi yorumlar yazıyor.

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Sosyal medyayı sallayan polis


Instagram fenomene doymuyor. Bu kez sosyal medya, Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar'ı konuşuyor.

 

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Sosyal medyayı sallayan polis

Fit vücudunu sergilediği fotoğrafları sayesinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Koleszar'ın fotoğraflarının altına 'Sana aşık oldum', 'Eğer beni sen tutuklayacaksan aşırı hız yaparım' gibi ilginç yorumlar geliyor.

 

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Sosyal medyayı sallayan polis

Her gün kavgalar, kazalar ve aile içi şiddet gibi pek çok olayla boğuştuğunu söyleyen Adrienne, spor yapmanın mesleğinde de ona pek çok şey kazandırdığını söylüyor.
 

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