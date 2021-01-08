Şükrü Özyıldız’ın o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Akıncı'nın yakışıklı oyuncusu Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Türkiye'nin ilk kahramanı olan Akıncı rolüyle kendisine hayran bırakan Özyıldız, ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. İşte Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın o fotoğrafı…