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Şükrü Özyıldız'ın yeni aşkı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yeni bir aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncu, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı.

Şükrü Özyıldız'ın yeni aşkı ortaya çıktı - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde Burcu Özberk ile başrol olduğu Ruhun Duymaz dizisi final yapan Şükrü Özyıldız, yeni bir aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncu gönlünü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kaptırdı.

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Şükrü Özyıldız'ın yeni aşkı ortaya çıktı - Resim: 2

GossipPasta'da yer alan habere göre, bir süre önce yakınlaşan çifti ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. Sık sık arkadaş grubuyla bir araya gelen ikili, yan yana görüntülendi. 

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Şükrü Özyıldız'ın yeni aşkı ortaya çıktı - Resim: 3

Çift, daha sonra yürüyüş yaparken ve baş başa bir mekanda otururken de objektiflere takıldı. 

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Şükrü Özyıldız'ın yeni aşkı ortaya çıktı - Resim: 4

Özyıldız ve Çetinkaya ilişkileriyle ilgili şimdilik sessiz kalmayı tercih etti.

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