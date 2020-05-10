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  3. 10 Mayıs 2020 16:34

Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Makbule Karabudak koronavirüse yakalandı. Acun Ilıcalı bu akşam gerçekleşecek konseyde Karabudak'ın virürse yakalandığını açıklayacağı iddia edildi.

Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı

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Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı

Bu sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın COVID-19 testi pozitif çıktı.

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Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı

Makbule Karabudak Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında yer alıyordu. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.

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Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı

Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; 'Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, ‘her şeyde vardır bir hayır’ diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın.

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