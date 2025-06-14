Survivor All-Star büyük finalinde şampiyon belli oldu
TV8'in fenomen yarışma programı Survivor All Star dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Survivor şampiyonu canlı yayında belli oldu.
Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da canlı yayında yapıldı.
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Zorlu ve uzun bir maratonun ardından Survivor'da Ayşe, Volkan, Adem ve Batuhan son dörde kaldı.
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İstanbul'a gelen bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayacak isimler ise sırasıyla Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı oldu.
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ŞAMPİYON ADEM
Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu.
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