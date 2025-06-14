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Survivor All-Star büyük finalinde şampiyon belli oldu

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor All Star dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Survivor şampiyonu canlı yayında belli oldu.

Survivor All-Star büyük finalinde şampiyon belli oldu - Resim: 1

Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da canlı yayında yapıldı.

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Survivor All-Star büyük finalinde şampiyon belli oldu - Resim: 2

Zorlu ve uzun bir maratonun ardından Survivor'da Ayşe, Volkan, Adem ve Batuhan son dörde kaldı.

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Survivor All-Star büyük finalinde şampiyon belli oldu - Resim: 3

İstanbul'a gelen bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayacak isimler ise sırasıyla Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı oldu.

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Survivor All-Star büyük finalinde şampiyon belli oldu - Resim: 4

ŞAMPİYON ADEM

Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu. 

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