Survivor Beyza'dan canlı yayına damga vuran İtiraf: ''Söylemem yasaktı''

Gözyaşları içinde özel hayatındaki enkazı anlatan Gemici, "Annem kötü bir halde, benimle de konuşmuyor, çok güçsüz hissediyorum. Kimseyi salak yerine koymuyorum, olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten bir haltlar yapmış olsam bile zaten benim için en değerli şeyi kaybettim. İnsanlar ne duymak istiyor, ne olsun istiyorlar bilmiyorum" diyerek isyan etti.