Survivor Beyza'dan canlı yayına damga vuran İtiraf: ''Söylemem yasaktı''
Survivor'dan elenen Beyza Gemici, Sercan ile yakınlaşma iddialarını yalanlarken özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Sevgilisi tarafından terk edilen ve annesiyle arası açılan Beyza, yarışma boyunca dozu artan antidepresan kullandığını ilk kez açıkladı.
Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da sular durulmuyor. Yarışmaya veda etmeden önce takım arkadaşı Sercan ile arasında duygusal bir yakınlaşma olduğu iddialarıyla gündeme gelen Beyza Gemici, elenmesinin ardından adeta hayatının en zor günlerini geçiriyor.
Haber3.com'un derlediği bilgilere göre; Survivor Panorama programına konuk olan Gemici, hakkındaki tüm iddialara yanıt verirken yaşadığı psikolojik çöküntüyü de açık yüreklilikle paylaştı.
Programda Sercan ile arasında herhangi bir romantik durum yaşanmadığının altını çizen Beyza Gemici, adada yaşananların dışarıya farklı yansıması nedeniyle sevgilisi tarafından terk edildiğini açıkladı.
Gözyaşları içinde özel hayatındaki enkazı anlatan Gemici, "Annem kötü bir halde, benimle de konuşmuyor, çok güçsüz hissediyorum. Kimseyi salak yerine koymuyorum, olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten bir haltlar yapmış olsam bile zaten benim için en değerli şeyi kaybettim. İnsanlar ne duymak istiyor, ne olsun istiyorlar bilmiyorum" diyerek isyan etti.