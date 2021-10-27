Survivor yarışmacıları aşklarını böyle ilan etti
Survivor adasının iki yarışmacısı İlayda Şeker ile İsmail Balaban'dan aşk itirafı geldi.
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmacı, ilerleyen bölümlerde özel hayatıyla gündeme gelmiş; yarışma esnasında annesi ile telefon görüşmesi yapan Balaban adeta şoke olmuştu.
Balaban'ın annesinin "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" demesi uzun süre konuşulmuştu. Yarışmacı, başlarda nişanlısı Gamze Atakan ile arasını düzeltse de ilerleyen haftalarda yollarını ayırmıştı.
Bunların ardından İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın geçtiğimiz aylarda bir mekanda oldukları görüntüler çok konuşulmuş ve Şeker ile Balaban'ın sevgili olduğu iddia edilmişti.
İkilinin, birbirlerinin sosyal medya pozlarını yorumsuz bırakmadığı görülmüştü. Instagram'da İlayda Şeker'in, İsmail Balaban'a "İsom" şeklinde yorum yazması, Balaban'ın ise Şeker'e "İloş" şeklinde seslenmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.