Survivor'da yeni dönem başladı, oylama kaldırıldı: Düelloyu kaybeden Lina adaya veda etti
TV8'in fenomen yarışması Survivor'da oylama sistemi tamamen kaldırıldı ve kadın-erkek ayrımı bitti. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı tarihi kuralların gölgesinde oynanan eleme düellosunu kaybeden Lina adaya veda etti.
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor'da sular durulmuyor. 19 Mayıs 2026 akşamı yayınlanan kritik bölümde, hem adaya veda eden isim netleşti hem de yarışmanın tüm seyrini değiştirecek yepyeni bir dönemin kapıları aralandı. Haftanın zorlu parkurlarının ardından gerçekleşen eleme düellosunda, kırmızı takımdan Nefise, Deniz ve Lina adada kalabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.
Nefes kesen düellonun ilk aşamasında gülen taraf Nefise oldu ve eleme potasından kurtulmayı başardı.
Kader konseyinde ise son dörde kalan Deniz ve Lina arasındaki kritik yüzleşme sonucunda adaya veda eden isim Lina oldu.
Lina'nın elenmesi X (eski adıyla Twitter) başta olmak üzere sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok izleyici ve Survivor yorumcusu, performansı düşüşte olan Lina için "Geç bile kalındı" yorumunu yaparak çıkan sonucu destekledi.