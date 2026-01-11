  1. Anasayfa
Taşacak Bu Deniz dizisinde sürpriz ayrılık

TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Taşacak Bu Deniz dizisinde sürpriz ayrılık - Resim: 1

TRT1'de cuma akşamları yayınlanan ve Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz'de şaşırtan bir veda yaşandı.

Taşacak Bu Deniz dizisinde sürpriz ayrılık - Resim: 2

Yayınlandığı ilk günden bu yana Cuma akşamlarının reytinglerine damgasını vuran Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde yaşanan veda izleyiciyi de şaşırttı. 

Taşacak Bu Deniz dizisinde sürpriz ayrılık - Resim: 3

Dizide Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca, yapımdan ayrılacağını sosyal medyadan duyurdu.

Taşacak Bu Deniz dizisinde sürpriz ayrılık - Resim: 4

Karaca, “Hoşçakal Şükriye” notuyla yaptığı paylaşımda karakterine veda etti ve diziden ayrıldığını açıkladı.

