Taşacak Bu Deniz dizisinde sürpriz ayrılık
TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.
TRT1'de cuma akşamları yayınlanan ve Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz'de şaşırtan bir veda yaşandı.
Yayınlandığı ilk günden bu yana Cuma akşamlarının reytinglerine damgasını vuran Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde yaşanan veda izleyiciyi de şaşırttı.
Dizide Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca, yapımdan ayrılacağını sosyal medyadan duyurdu.
Karaca, “Hoşçakal Şükriye” notuyla yaptığı paylaşımda karakterine veda etti ve diziden ayrıldığını açıkladı.
