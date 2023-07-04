Tatil modunu açan Hadise'den ayna karşısında bikinili pozlar
Hadise, tatil paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak ayna karşısında bikinisiyle çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Verdiği konserlerle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Hadise, yoğun iş temposundan kalan zamanları da tatil yaparak geçiriyor. Tatillerinde verdiği pozları sık sık Instagram hesabından yayınlayan Hadise, son olarak ayna karşısında bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.
1 / 162
Konserlerin yanı sıra Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'te jüri üyeliği yapan Hadise, fırsat buldukça tatil yapıyor. Daha önce çeşitli yerlerde tatil yapan ve güneşten yanan vücuduyla takipçilerinin diline düşen Hadise, tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi.
2 / 162
Ayna karşısında çeşitli pozlar veren Hadise'nin bir karede bikiniyle yere oturduğu görülürken diğer karede ise dil çıkarması dikkat çekti. Şarkıcının bronz teni ise dikkat çekti.
İşte Hadise'nin o pozları...
3 / 162
4 / 162