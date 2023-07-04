Tatil modunu açan Hadise'den ayna karşısında bikinili pozlar

Konserlerin yanı sıra Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'te jüri üyeliği yapan Hadise, fırsat buldukça tatil yapıyor. Daha önce çeşitli yerlerde tatil yapan ve güneşten yanan vücuduyla takipçilerinin diline düşen Hadise, tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi.