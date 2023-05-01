Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal: Çocuğumun olmasını istemiyorum
Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran oyuncu Deniz Baysal, samimi itiraflarda bulundu.
Ekranların sevilen simalarından olan oyuncu Deniz Baysal'ın, anne olmak istemediğini söylediği açıklamaları konuşuluyor.
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Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Empati programında meslektaşı Deniz Baysal'ı ağırladı. Baysal programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Baysal, babasıyla ilgili üzücü haberi paylaştı.
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Baysal, "Annem kanserle mücadele etti, şimdi de babam kansere yakalandı. Zor bir süreç oluyor. Hasta taraf incinmiş oluyor ve hayatı çok sorguluyor. Biz de bilmediğimiz için sen çok güçlüsün diye gazlamaya çalışıyoruz" dedi ve ekledi:
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