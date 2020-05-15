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  3. 15 Mayıs 2020 13:46

Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu

Elisabeth Mas ile boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal ilişkisini bu yılın başında bitirmişti. Karaloğlu'nu çabuk unutan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı.

Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu

Elisabeth Mas ile boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal ilişkisini bu yılın başında bitirmişti. Karaloğlu'nu çabuk unutan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı.

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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu

Sabah'ın haberine göre; şimdiye kadar üç kez evlenip boşanan Tuba Ünsal, Türkiye'nin 25'inci zengini Ahmet Nazif Zorlu'nun, kızı Şehminur Aydın'dan olan torunu Yusuf Aydın ile flört ediyor.

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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu

Robert Kolej ve Koç Üniversitesi mezunu olan ve aile şirketlerinde çalışan Yusuf Aydın ile Tuba Ünsal'ın büyük bir gizlilik içinde yürüttükleri ilişkileri, Şubat ayında başlamış.

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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu

MART'TA MEKSİKA'DA TATİL YAPTILAR Hatta birbirlerini daha yakından tanımak için Mart başında Meksika'ya tatile gitmişler. Aşıklar, karantina dönemini ise, ya Tuba Ünsal'ın Şile'deki yazlığında ya da Yusuf Aydın'ın evinde geçiriyormuş.

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