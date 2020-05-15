Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu
Elisabeth Mas ile boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal ilişkisini bu yılın başında bitirmişti. Karaloğlu'nu çabuk unutan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı.
Elisabeth Mas ile boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal ilişkisini bu yılın başında bitirmişti. Karaloğlu'nu çabuk unutan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı.
Sabah'ın haberine göre; şimdiye kadar üç kez evlenip boşanan Tuba Ünsal, Türkiye'nin 25'inci zengini Ahmet Nazif Zorlu'nun, kızı Şehminur Aydın'dan olan torunu Yusuf Aydın ile flört ediyor.
Robert Kolej ve Koç Üniversitesi mezunu olan ve aile şirketlerinde çalışan Yusuf Aydın ile Tuba Ünsal'ın büyük bir gizlilik içinde yürüttükleri ilişkileri, Şubat ayında başlamış.