Tuba Ünsal'dan çocuklarıyla ilgili ilginç itiraf

İlk evini 17 yaşında aldığını söyleyen oyuncu, "Babam izin vermiyordu. Onlar bana kural koymuşlardı. 'Yalnız yaşayamazsın, yalnız yaşamak için ev alman gerekiyor' diye. Nasıl para biriktirdim, arkadaşlarımın kıyafetlerini üzerimde yıpranana kadar giydim. Bankadan kredi çektim, küçücük 30 metrekarelik bir ev aldım. Çok yokluk gören insanlarda çocuğunu şımartma durumu oluyor ya 'ben göremedim o görsün' diye... Ben onu yapmıyorum. Benim gibi zorlanarak bir şeyleri elde etmek durumunu yaşasın ikisi de. Kızım Sare bir kıyafetini satmadan diğerini almıyor, ikinci el kıyafetle büyüdüler" diye konuştu.