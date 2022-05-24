Tuğba Ekinci cesur kıyafeti, kusursuz fiziği ve kalça dansıyla gençlere meydan okudu!

'O Şimdi Asker' şarkısı ile şöhreti yakalan Tuğba Ekinci hem cesur paylaşımları hem de gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor. 44 yaşındaki ünlü şarkıcı son olarak vücudunu havluyla sardığı çıplak pozunu takipçileriyle paylaşmış ve dikkat çekmişti.