Tuğba Ekinci cesur kıyafeti, kusursuz fiziği ve kalça dansıyla gençlere meydan okudu!
'O şimdi asker' şarkısıyla ünlenen Tuğba Ekinci, sahnede cesur kıyafeti ve cüretkar dans gösteriyle adeta gençlere meydan okudu.
'O Şimdi Asker' şarkısı ile şöhreti yakalan Tuğba Ekinci hem cesur paylaşımları hem de gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor. 44 yaşındaki ünlü şarkıcı son olarak vücudunu havluyla sardığı çıplak pozunu takipçileriyle paylaşmış ve dikkat çekmişti.
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Sosyal medya hesabından gündemdeki konularla ilgili paylaşımlar yapan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, son olarak mayolu kıyafetiyle sahnede yaptığı cüretkar dans videosunu yayınladı. Fiziğiyle genç kızlarla meydan okuyan Tuğba Ekinci, kıvraklığı ve cesaretiyle de adından söz ettirdi.
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İŞTE O ANLAR:
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