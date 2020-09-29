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  3. 29 Eylül 2020 21:26

Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi

Adanalı dizisiyle adını duyuran ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi.

Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi

Adanalı dizisiyle adını duyuran ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi.

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Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi

Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen çift, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturdu.

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Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi

İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada; "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.

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Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi

Özbudak, nikah sonrası Umut Oğuz ile çekilen karesini "Nikah şahidim olur kendisi. Seneye düğünde bir şov yaparsın artık Fiko'm" notuyla yayınladı.

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