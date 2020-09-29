Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi
Adanalı dizisiyle adını duyuran ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi.
Adanalı dizisiyle adını duyuran ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi.
Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen çift, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturdu.
İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada; "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.