Türk Youtuber'ların kazançları dudak uçuklattı! Zirvede Enes Batur var
Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Youtuber'ların kazançları duyanları şaşırtıyor. İşte en çok kazanan Türk Youtuber'lar...
Küçükten büyüğe milyonlarca insanın takip ettiği sosyal medya fenomenlerinin aylık kazançları merak ediliyor. Zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Youtuber'lar, tahmin bile edilemeyecek boyutlarda paralar kazanıyor.
Bu fenomenlerin arasında Enes Batur, Berkcan Güven, Oğuzhan Uğur gibi çok popüler isimler de yer alıyor.
İşte YouTube'da içerik paylaşan ve en çok para kazanan Türk Youtuber'lar…
Enes Batur
Türkiye’nin en çok aboneye sahip YouTube kanalının sahibi olan Enes Batur, çektiği mizahi ve eğlenceli videolarla yılda 3.500.000 dolar kazanıyor. Türk youtuber Enes Batur’un kanalına abone olanların çoğunu 15 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor.
Oha Diyorum
Mediakraft Türkiye tarafından kiralanmış olan Oha Diyorum kanalının sahibi Uğur Uğurcan; ilginç, komik, faydalı, eğlenceli videolar yayımlayarak Youtube ortaklığından ciddi paralar kazanıyor. Uğur Uğurcan’ın yıllık 1.500.000 dolar kazandığı tahmin ediliyor.