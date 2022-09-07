''Türkiye'nin Paris Hilton'u'' lakaplı Kendi, son hali ile herkesi şaşırttı
Bir dönemin en çok dinlenen ismi olan, pembe takıntısı ve seksi kıyafetleri ile gündemden düşmeyen şarkıcı Kendi, sosyal medya paylaşımları ile görenleri şaşırtıyor.
4 Şubat 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kendi'nin gerçek adı Nuray Ülker'dir.
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Bale eğitimi alan kendi 1 yıl boyunca piyano eğitimi de almıştır.
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Lisede okuduğu dönemde 4 yıl boyunca bateri çalan Kendi, Pera Güzel Sanatlar'da piyano dersleri aldı.
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Sahne ismini ünlü çizgi film "Şeker Kız Candy"den almıştır.
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