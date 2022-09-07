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  4. ''Türkiye'nin Paris Hilton'u'' lakaplı Kendi, son hali ile herkesi şaşırttı

''Türkiye'nin Paris Hilton'u'' lakaplı Kendi, son hali ile herkesi şaşırttı

Bir dönemin en çok dinlenen ismi olan, pembe takıntısı ve seksi kıyafetleri ile gündemden düşmeyen şarkıcı Kendi, sosyal medya paylaşımları ile görenleri şaşırtıyor.

''Türkiye'nin Paris Hilton'u'' lakaplı Kendi, son hali ile herkesi şaşırttı - Resim: 1

4 Şubat 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kendi'nin gerçek adı Nuray Ülker'dir.  

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''Türkiye'nin Paris Hilton'u'' lakaplı Kendi, son hali ile herkesi şaşırttı - Resim: 2

Bale eğitimi alan kendi 1 yıl boyunca piyano eğitimi de almıştır.  

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''Türkiye'nin Paris Hilton'u'' lakaplı Kendi, son hali ile herkesi şaşırttı - Resim: 3

Lisede okuduğu dönemde 4 yıl boyunca bateri çalan Kendi, Pera Güzel Sanatlar'da piyano dersleri aldı.

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''Türkiye'nin Paris Hilton'u'' lakaplı Kendi, son hali ile herkesi şaşırttı - Resim: 4

Sahne ismini ünlü çizgi film "Şeker Kız Candy"den almıştır.  

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