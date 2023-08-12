Türkiye'nin tescilli güzeli denizde sevgilisiyle aşka geldi
2015'te düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Ecem Çırpan ile Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin yaz tatilinde denizde aşk pozlarıyla sosyal medyaya damgasını vurdu.
Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yaklaşık iki yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile birliktelik yaşıyor. Mutlu ilişkilerini sürdüren çift, şimdilerde birlikte tatilin tadını çıkarıyor.
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Bir hayli neşeli oldukları görülen Ecem Çırpan ile Lider Şahin, denizin ortasında aşka geldi. Tescilli güzel Ecem Çırpan sevgilisi ile aşk dolu karelerini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.
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Ecem Çırpan'ın gönderisine kayıtsız kalamayan Şahin ise;'Aşk ateş olmuş şarabımda, saçların sarhoş' sözlerini not düşü.
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