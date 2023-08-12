Türkiye'nin tescilli güzeli denizde sevgilisiyle aşka geldi

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yaklaşık iki yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile birliktelik yaşıyor. Mutlu ilişkilerini sürdüren çift, şimdilerde birlikte tatilin tadını çıkarıyor.