Angelina Jolie ile Brad Pitt'i İllimünati tarikatı ayırdı
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ayrılık kararının arkasında İlluminati’nin olduğu ortaya çıktı..
İllimünati tarikatı, Beyonce'den sonra bu kez de Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisine sıçradı. ABD basınında yer alan haberlere göre çiftin çok merak edilen ve birçok farklı gerekçe gösterilen ayrılığının asıl gerekçesi İllüminati.
Yıllar önce bu tarikata üye olduğunu itiraf eden Jolie, Pitt'le evliliği boyunca eşinin tüm ısrarlarına rağmen tarikatla bağını koparmadı.
Geçtiğimiz yıl resmen İllüminati üyesi olduğunu açıklayan seksi yıldız, tarikata üye olduğu yıllar boyunca İllüminati'ye yaklaşık 75 milyon dolarlık para aktardı.