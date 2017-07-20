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  3. 20 Temmuz 2017 11:45

Angelina Jolie ile Brad Pitt'i İllimünati tarikatı ayırdı

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ayrılık kararının arkasında İlluminati’nin olduğu ortaya çıktı..

Angelina Jolie ile Brad Pitt'i İllimünati tarikatı ayırdı

İllimünati tarikatı, Beyonce'den sonra bu kez de Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisine sıçradı. ABD basınında yer alan haberlere göre çiftin çok merak edilen ve birçok farklı gerekçe gösterilen ayrılığının asıl gerekçesi İllüminati.

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Angelina Jolie ile Brad Pitt'i İllimünati tarikatı ayırdı

Yıllar önce bu tarikata üye olduğunu itiraf eden Jolie, Pitt'le evliliği boyunca eşinin tüm ısrarlarına rağmen tarikatla bağını koparmadı.

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Angelina Jolie ile Brad Pitt'i İllimünati tarikatı ayırdı

Geçtiğimiz yıl resmen İllüminati üyesi olduğunu açıklayan seksi yıldız, tarikata üye olduğu yıllar boyunca İllüminati'ye yaklaşık 75 milyon dolarlık para aktardı.

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Angelina Jolie ile Brad Pitt'i İllimünati tarikatı ayırdı

Brad Pitt ise ne yaptıysa Jolie'yi bu tarikattan uzak tutamadı. İkili arasındaki asıl tarikat gerginliği ise Brad Pitt'in "Hollywood'u tarikatlara mensup güçlü kişiler yönetiyor.

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