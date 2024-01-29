Ünlü fenomen Merve Taşkın annesiyle pozunu paylaştı
Bali'ye yerleşen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın sosyal medya hesabından annesiyle olan pozunu paylaştı.
Ünlü futbolcuların mesajlarını ifşa ederek tanınan ve müstehcen pozları yüzünden yargılanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın en son 26. yaş gününü kutlayıp doğum günü pozlarını ise Instagram hesabından paylaşmıştı.
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ANNESİNİ PAYLAŞTI
Türkiye'yi terk eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın iddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
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Onlyfans üzerinden kazandığı aylık paranın 100 bin dolar olduğunu açıklayarak gündeme oturan Merve Taşkın son paylaşımı ile dikkat çekti.
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Geçtiğimiz haftalarda Bali'ye taşınan ve birbirinden iddialı pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Merve Taşkın tatil için Türkiye'ye döndü.
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