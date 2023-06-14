Ünlü fenomen Sude Benli'ye iğrenç taciz
Sosyal medya fenomeni Sude Benli, yaşadığı tacizi ifşa etti...
Sosyal medya fenomeni Sude Benli'nin tanımadığı bir numaradan aranarak taciz edildiği iddia edildi.
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Tanımadığı bir numaradan aranan Benli, arayanın kim olduğunu öğrenmek için "Kimsiniz" diye mesaj gönderdi. Numaranın sahibinden gelen yanıt Benli'yi oldukça korkuttu.
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Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; karşısındaki kişi Benli'ye, 'Numaranı kendin verdin, yarın seni alayım tanırsın zaten' şeklinde mesaj gönderdi.
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Genç fenomenin sorularına rağmen kimliğini açıklamayan gizemli kişi bir de üzerine ısrarlı aramalarına devam etti.
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