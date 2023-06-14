  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ünlü fenomen Sude Benli'ye iğrenç taciz

Ünlü fenomen Sude Benli'ye iğrenç taciz

Sosyal medya fenomeni Sude Benli, yaşadığı tacizi ifşa etti...

Ünlü fenomen Sude Benli'ye iğrenç taciz - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Sude Benli'nin tanımadığı bir numaradan aranarak taciz edildiği iddia edildi. 

1 / 60
Ünlü fenomen Sude Benli'ye iğrenç taciz - Resim: 2

Tanımadığı bir numaradan aranan Benli, arayanın kim olduğunu öğrenmek için "Kimsiniz" diye mesaj gönderdi. Numaranın sahibinden gelen yanıt Benli'yi oldukça korkuttu.

2 / 60
Ünlü fenomen Sude Benli'ye iğrenç taciz - Resim: 3

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; karşısındaki kişi Benli'ye, 'Numaranı kendin verdin, yarın seni alayım tanırsın zaten' şeklinde mesaj gönderdi.

3 / 60
Ünlü fenomen Sude Benli'ye iğrenç taciz - Resim: 4

Genç fenomenin sorularına rağmen kimliğini açıklamayan gizemli kişi bir de üzerine ısrarlı aramalarına devam etti.

4 / 60