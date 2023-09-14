Ünlü modacının Türkiye'deki Barbie defilesi olay oldu

İstanbul’un en iyi eğlence mekanlarından biri olan Oligark, unutulmaz bir gecede misafirlerini ağırladı. Özel davetlilerin hazır bulunduğu, Barbie ve Ken kostümleriyle katıldığı “Barbie Night”, uluslararası modacı Cafer Andıç’ın defilesine ev sahipliği yaptı. Defilede, Demet Şener, Özge Ulusoy, Tuğçe Aral ve Cansu Taşkın'ın da aralarında olduğu 35 modelin sunduğu Barbie ve Ken özel tasarım kıyafetler, konuklardan büyük alkış aldı. Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in oynadığı Barbie filmi büyük ses getirdi. Filmle beraber tüm dünyada başlayan “Barbie akımı” ülkemizde de devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyonda Barbie konsepti ilgi çekti. Özel davetlilerin hazır bulunduğu, Barbie ve Ken kostümleriyle katıldığı gece renkli bir defileye de ev sahipliği yaptı. Defileleri ve tasarımları ile dikkatleri üzerine çeken uluslararası modacı Cafer Andıç’ın geceye özel hazırladığı Barbie ve Ken kreasyonu, toplam 35 model tarafından sergilendi.