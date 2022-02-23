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  4. Ünlü model Lottie Moss sınır tanımıyor: Bikinili pozları ile gündem oldu

Ünlü model Lottie Moss sınır tanımıyor: Bikinili pozları ile gündem oldu

Kokain bağımlılığıyla mücadele etmek için rehabilitasyona giren OnlyFans modeli Lottie Moss, verdiği bikinili pozlarla gündeme geldi.

Ünlü model Lottie Moss sınır tanımıyor: Bikinili pozları ile gündem oldu - Resim: 1

24 yaşındaki model, minicik üçgen velur bikinisiyle inanılmaz formdaki vücudunu sergiledi. 

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Ünlü model Lottie Moss sınır tanımıyor: Bikinili pozları ile gündem oldu - Resim: 2

Lottie, cesur paylaşımı ile hayranlarının hayal gücüne resmen çok az şey bıraktı.  

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Ünlü model Lottie Moss sınır tanımıyor: Bikinili pozları ile gündem oldu - Resim: 3

Ünlü model, açık gri bikinisinin iplerini çekiştirdiği anları paylaştı.

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Ünlü model Lottie Moss sınır tanımıyor: Bikinili pozları ile gündem oldu - Resim: 4

Sarışın güzel, rehabilitasyon tesisinin içinden çektiği pozlarında dalgalı buklelerini yüzünden çektiği görüldü.

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