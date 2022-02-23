Ünlü model Lottie Moss sınır tanımıyor: Bikinili pozları ile gündem oldu
Kokain bağımlılığıyla mücadele etmek için rehabilitasyona giren OnlyFans modeli Lottie Moss, verdiği bikinili pozlarla gündeme geldi.
24 yaşındaki model, minicik üçgen velur bikinisiyle inanılmaz formdaki vücudunu sergiledi.
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Lottie, cesur paylaşımı ile hayranlarının hayal gücüne resmen çok az şey bıraktı.
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Ünlü model, açık gri bikinisinin iplerini çekiştirdiği anları paylaştı.
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Sarışın güzel, rehabilitasyon tesisinin içinden çektiği pozlarında dalgalı buklelerini yüzünden çektiği görüldü.
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