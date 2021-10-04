Ünlü model tacizi yıllar sonra itiraf etti!

"GÖĞÜSLERİMİ ELLEDİ"

Thicke'nin kendisini taciz ettiğini anlatan Emily Ratajkowski, ünlü şarkıcının o sırada sarhoş olduğunu ileri sürdü. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Çıplak göğüslerimi elleri ve gülümsedi. Sonra da geriye doğru sendeledi." Ratajkowski, yönetmen Diane Mortel'in de bunları gördüğünü ve kendisine iyi olup olmadığını sorduğunu belirtti. O anda olup bitene hiçbir tepki vermeyen Emily Ratajkowski, ama kendini kötü hissettiğini de kitabında anlattı.