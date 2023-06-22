Ünlü oyuncu Ege Kökenli mayolu pozlarıyla beğeni topladı

Son dönemlerde iddialı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Ege Kökenli, bu defa mayolu pozlarıyla gündeme geldi. Ege Kökenli'nin 'Merhaba yaz' notunu düştüğü paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ege Kökenli pembe mayosuyla iddialı pozlar verdi. Ünlü ismin bu paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.