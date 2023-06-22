Ünlü oyuncu Ege Kökenli mayolu pozlarıyla beğeni topladı
Güzelliği, kusursuz fiziği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ege Kökenli iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor.
Son dönemlerde iddialı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Ege Kökenli, bu defa mayolu pozlarıyla gündeme geldi. Ege Kökenli'nin 'Merhaba yaz' notunu düştüğü paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ege Kökenli pembe mayosuyla iddialı pozlar verdi. Ünlü ismin bu paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.
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Sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Güzelim', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
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Ege Kökenli 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'de doğdu. Çocukluk yıllarında Kırklareli'de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları yaptı.
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Lise eğitimi için İstanbul'a gelen Ege Kökenli Fransızca eğitim veren lisede okudu. Bu sırada okulun tiyatro ekibinde yer aldı.
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