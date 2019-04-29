''Allha kimseye yoğun bakım yolu gözletmesin''

Güzel oyuncu, eşi Mustafa Uslu'nun yoğun bakım önünde beklerken çekildiği bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü, 'Allah kimseye evladı için yoğun bakım yolu gözletmesin. Çok zor bir 10 gün atlattık ama çok şükür sağlıkla aldık bebeklerimizi kucağımıza. Şimdi o günlere gittiğimizde hala içimiz sızlıyor. Benim canım kocam yavrularımızı ve beni beklerken... Hayattaki en doğru temenni. ‘Sağlık olsun..’ Sevdiklerimiz yanımızda olsun. Gerisi teferruat.'

