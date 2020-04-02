Ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisine veda etti
Kuruluş Osman dizisinde sürpriz ayrılık! Dizinin yeni bölümünde Batur Bey karakterine hayat veren Eren Hacısalihoğlu Kuruluş Osman dizisine veda etti.
Büyük bir izleyici kitlesi bulunan tarih dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı.
Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Nurettin Sönmez gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide heyecan oldu dakikalar yaşandı.
Dizinin yeni bölümünde Osman’ın amcasının oğlu Batur karakterini canlandıran Eren Hacısalihoğlu diziden ayrıldı.