SON DAKİKA
SAĞLIK RAPORU VE REÇETELERİN SÜRESİ UZATILDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Nisan 2020 09:35

Ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisine veda etti

Kuruluş Osman dizisinde sürpriz ayrılık! Dizinin yeni bölümünde Batur Bey karakterine hayat veren Eren Hacısalihoğlu Kuruluş Osman dizisine veda etti.

Ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisine veda etti

Büyük bir izleyici kitlesi bulunan tarih dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. 

1/ 13
Ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisine veda etti

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Nurettin Sönmez gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide heyecan oldu dakikalar yaşandı. 

2/ 13
Ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisine veda etti

Dizinin yeni bölümünde Osman’ın amcasının oğlu Batur karakterini canlandıran Eren Hacısalihoğlu diziden ayrıldı. 

3/ 13
Ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisine veda etti

Batur Bey karakteri, dizinin 15. bölümünde Alişar Bey tarafından boğularak öldürüldü ve diziye veda etti.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM