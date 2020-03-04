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  3. 04 Mart 2020 20:52

Ünlü oyuncu photoshopla kalça yaptı ! Rezil oldu

FOX TV'de yayınlanan Zümrüdüanka dizisi cumartesi akşamları ilgiyle izleniyor. İmkansız bir aşkı konu alan dizinin oyuncuları da sosyal medyanın dilinde.

Ünlü oyuncu photoshopla kalça yaptı ! Rezil oldu

Dizide Saniye Arsoy karakterine hayat veren güzel oyuncu Sebahat Kumaş ise dikkat çeken isimlerden...

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Ünlü oyuncu photoshopla kalça yaptı ! Rezil oldu

Çekimleri Nevşehir'deki Kapadokya'da çekilen ve imkansız bir aşkın anlatıldığı dizi Zümrüdüanka senaryosu ile daha ilk bölümden seyirciden tam not aldı. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi reyting listelerinde Fox TV'nin de yüzünü güldüren yapımlardan biri.

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Ünlü oyuncu photoshopla kalça yaptı ! Rezil oldu

Dizinin oyuncu kadrosunda da Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan, Selim Bayraktar gibi başarılı isimlerin yanı sıra Alp Navruz Ceren Yılmaz gibi genç isimlerde var. Dizide performansı ile dikkat çeken bir isim var ki o da dizinin Saniye Arsoy'u Sebahat Kumaş...

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Ünlü oyuncu photoshopla kalça yaptı ! Rezil oldu

Daha önce Kalbimdeki Deniz ve Karagül dizileri ile tanınan genç oyuncu Zümrüdüanka'da 20'li yaşların ortasında olan Demirkan Holding’in yüzlerce çalışanından birini canlandırıyor. Çilekeş, cefakâr, tüm yaşamını kardeşi Oya’ya adamış genç bir kadına başarılı bir şekilde hayat veren Kumaş, sosyal medyada da çok aktif.

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