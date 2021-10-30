Ünlü oyuncunun sevgilisi Türkiye güzeli çıktı
Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle adından söz ettiren Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisinin tescilli Türkiye Güzeli olduğu ortaya çıktı.
Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle adından söz ettiren Mehmet Yılmaz Ak, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diziseverler tarafından yakın takibe alınan Ak'ın sevgilisi herkesi şaşırttı.
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İşte Mehmet Yılmaz Ak ve sevgilisi...
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Mehmet Yılmaz Ak ve sevgilisi Nazlı Çetin
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Mehmet Yılmaz Ak ve sevgilisi Nazlı Çetin
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