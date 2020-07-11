Ünlü şarkıcı Fulden Uras'a hapis şoku!

'BANA İFTİRA ATIYOR' Soruşturma kapsamında Fulden Uras'ın da ifadesine başvuruldu. Uras, ifadesinde Akyüz'ün Debra isimli derneğin başkanı olduğunu, kendisi ile tanıştığını, kendisine yönelik sürekli olarak tehdit ve hakaret içeren eylemleri olduğunu, aralarında adli mercilere intikal eden birçok dava olduğunu ve iftiraya uğradığını anlattı.