Ünlü şarkıcıya taciz şoku !

Hayranı Rita Ora'yı önce yanına çağırıp sırtına dokunarak bir fotoğraf çektirdi. Ora, kendisini bekleyen araca doğru ilerlemeye başlayınca da onun gitmesini istemedi. Ora'yı bir poz daha çektirmek için ikna etmeye çalışırken, şarkıcıyı taciz etti.



