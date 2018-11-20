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  3. 20 Kasım 2018 12:24

Ünlü şarkıcıya taciz şoku !

İngiliz şarkıcı Rita Ora, önceki gün Londra'da BBC stüdyolarından çıkarken hayranları yüzünden zor anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcıya taciz şoku !

Rita Ora, kapının önünde kendisini bekleyen hayranlarını kırmayıp onlara imza dağıttı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Ünlü şarkıcıya taciz şoku !

Bir hayranı Ora ile biraz daha fotoğraf çektirmek isteyince beklenmedik anlar yaşandı.

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Ünlü şarkıcıya taciz şoku !

Hayranı Rita Ora'yı önce yanına çağırıp sırtına dokunarak bir fotoğraf çektirdi. Ora, kendisini bekleyen araca doğru ilerlemeye başlayınca da onun gitmesini istemedi. Ora'yı bir poz daha çektirmek için ikna etmeye çalışırken, şarkıcıyı taciz etti.

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Ünlü şarkıcıya taciz şoku !

Rita Ora, hayranının ısrarlı ilgisine yanıt vermeden hızla kendisini bekleyen araca doğru uzaklaştı.

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