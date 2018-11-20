Ünlü şarkıcıya taciz şoku !
İngiliz şarkıcı Rita Ora, önceki gün Londra'da BBC stüdyolarından çıkarken hayranları yüzünden zor anlar yaşadı.
Rita Ora, kapının önünde kendisini bekleyen hayranlarını kırmayıp onlara imza dağıttı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.
Hayranı Rita Ora'yı önce yanına çağırıp sırtına dokunarak bir fotoğraf çektirdi. Ora, kendisini bekleyen araca doğru ilerlemeye başlayınca da onun gitmesini istemedi. Ora'yı bir poz daha çektirmek için ikna etmeye çalışırken, şarkıcıyı taciz etti.