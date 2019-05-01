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  3. 01 Mayıs 2019 11:38

Ünlü sunucunun çırılçıplak pozu olay oldu

Amerikan televizyonlarının ünlü sunucusu 48 yaşındaki Padma Lakshmi, banyo tezgâhı üzerinde çıplak poz verip, Instagram'da paylaştı.

Ünlü sunucunun çırılçıplak pozu olay oldu

48 yaşına rağmen genç kızları kıskandıracak bir vücuda sahip olan güzel sunucu Padma Lakshmi, son Instagram paylaşımıyla şaşırttı.

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Ünlü sunucunun çırılçıplak pozu olay oldu

Aynalı selfie modasına uyan Lakshmi, "En iyisini yapıyorum" notuyla paylaştığı bu fotoğrafla herkese meydan okudu.

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Ünlü sunucunun çırılçıplak pozu olay oldu

Hindistan doğumlu güzelin, Krishna adında 9 yaşında bir kız çocuğu var ve Dell Technologies'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell'in erkek kardeşi Adam Dell ile birlikte.

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Ünlü sunucunun çırılçıplak pozu olay oldu

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