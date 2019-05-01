Ünlü sunucunun çırılçıplak pozu olay oldu
Amerikan televizyonlarının ünlü sunucusu 48 yaşındaki Padma Lakshmi, banyo tezgâhı üzerinde çıplak poz verip, Instagram'da paylaştı.
48 yaşına rağmen genç kızları kıskandıracak bir vücuda sahip olan güzel sunucu Padma Lakshmi, son Instagram paylaşımıyla şaşırttı.
Aynalı selfie modasına uyan Lakshmi, "En iyisini yapıyorum" notuyla paylaştığı bu fotoğrafla herkese meydan okudu.
Hindistan doğumlu güzelin, Krishna adında 9 yaşında bir kız çocuğu var ve Dell Technologies'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell'in erkek kardeşi Adam Dell ile birlikte.