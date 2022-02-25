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Ünlü yetişkin film yıldızından kötü haber

Bir dönem yetişkin film sektörüne damgasını vuran Jenna Jameson, nadir görülen Guillain-Barré sendrumuna yakalandı. Jameson, tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürüyor.

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Yetişkin film sektörünün en popüler isimleri arasında sayılan Jenna Jameson, o dönem adından çok söz ettirmişti.

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Magazin dünyasının en olaylı figürleri arasında gösterilen Jameson, çalkantılı hayatını bırakarak evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştu.

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Oyunculuğa devam etmeyeceğini açıklayan Jameson ailesiyle gözlerden uzak ve sakin bir hayat sürüyordu.

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Ünlü yetişkin film yıldızından kötü haber - Resim: 4

Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Jameson'un son hali sevenlerini üzdü. Geçtiğimiz aylarda evinde kötüleştikten sonra hastaneye kaldırılan Jameson, sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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