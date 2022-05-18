Ünlü YouTuber'dan akılalmaz sözler: Hayaletle ilişkiye girdim
YouTuber Nikita Dragun dostlarıyla sohbet ettiği bir kayıtta gördüğü bir rüyaya dair tuhaf bir hikaye paylaştı.
Sosyal medyada dokuz milyondan fazla abonesi olan ünlü bir model olan Nikita Dragun, rüyasında bir "iblis"le cinsel ilişkiye girdikten sonra nasıl panik içinde uyandığını anlattı.
1 / 10
Transseksüel bir birey olan Dragun, makyaj eğitimlerini paylaşarak kariyerine başladı ve kısa süre sonra büyük markalar tarafından fark edildi.
2 / 10
Nikita, aşk hayatını halka açık bir şekilde ele almaktan büyük ölçüde kaçındı, yakın arkadaşlarıyla sohbet ettiği bir kayıtta geceleri küstah bir kötü ruh tarafından uyandırıldığına dair tuhaf bir hikaye paylaştı.
3 / 10
Nikita hikayeye kendisinin paranormal olaylara "şüpheci" yaklaştığını belirterek başladı. Buna rağmen yaşadığı şeyin gerçekçiliği konusunda ısrarcıydı.
4 / 10