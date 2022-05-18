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Ünlü YouTuber'dan akılalmaz sözler: Hayaletle ilişkiye girdim

YouTuber Nikita Dragun dostlarıyla sohbet ettiği bir kayıtta gördüğü bir rüyaya dair tuhaf bir hikaye paylaştı.

Ünlü YouTuber'dan akılalmaz sözler: Hayaletle ilişkiye girdim - Resim: 1

Sosyal medyada dokuz milyondan fazla abonesi olan ünlü bir model olan Nikita Dragun, rüyasında bir "iblis"le cinsel ilişkiye girdikten sonra nasıl panik içinde uyandığını anlattı.

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Ünlü YouTuber'dan akılalmaz sözler: Hayaletle ilişkiye girdim - Resim: 2

Transseksüel bir birey olan Dragun, makyaj eğitimlerini paylaşarak kariyerine başladı ve kısa süre sonra büyük markalar tarafından fark edildi.

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Ünlü YouTuber'dan akılalmaz sözler: Hayaletle ilişkiye girdim - Resim: 3

Nikita, aşk hayatını halka açık bir şekilde ele almaktan büyük ölçüde kaçındı, yakın arkadaşlarıyla sohbet ettiği bir kayıtta geceleri küstah bir kötü ruh tarafından uyandırıldığına dair tuhaf bir hikaye paylaştı.

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Ünlü YouTuber'dan akılalmaz sözler: Hayaletle ilişkiye girdim - Resim: 4

Nikita hikayeye kendisinin paranormal olaylara "şüpheci" yaklaştığını belirterek başladı. Buna rağmen yaşadığı şeyin gerçekçiliği konusunda ısrarcıydı.

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