Ünlülerin başlattığı kampanyaya Acun Ilıcalı'dan rekor bağış
Hatice Şendil ve Bergüzar Korel, SMA hastası Poyraz Ali'nin ilaç parasını toplamak için Instagram'dan 6 saat canlı yayın yaptı. Yayına katılan Acun Ilıcalı, 250 bin TL bağış yapacağını söyledi.
Oyuncu Bergüzar Korel ve Hatice Şendil, SMA tip 1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali'nin gen tedavisini tamamlayan Zolgensma ilacının ücretini toparlayabilmek için Instagram'dan canlı yayıp bağış topladı.
Dünyanın en pahalı ilacı olarak Zolgensma'nın parasının toplanması için Pelin Karahan, Kerem Bursin, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Merve Dizdar, Halit Ergenç, Miray Daner, Birce Akalay, Fahriye Evcen, Onur Büyüktopçu, Furkan Palalı, Boran Kuzum, Demet Özdemir, Alina Boz, Aslı Enver ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim harekete geçti. Sıra sıra canlı yayına konuk olan ünlü isimler, hem bağış yaptı hem de hayranlarından destek bekledi.
250 BİN TL BAĞIŞ YAPTI
Yayına Dominik Cumhuriyeti'nden bağlanan Acun Ilıcalı ise iki güzel oyuncuya yaptıkları anlamlı canlı yayın için teşekkür ederken bir de bağış yaptı. Ilıcalı, 3 yaşındaki SMA hastası Poyraz Ali için 250 bin TL göndereceğini söyledi.