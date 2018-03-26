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  3. 26 Mart 2018 21:55

Ünlülerin eski meslekleri!

Ünlüler eskiden hangi meslekle uğraşıyorlardı ?

Ünlülerin eski meslekleri!

İşte bambaşka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...

MABEL MATİZ

Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleğinin dişçilik olduğu ortaya çıktı.

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Ünlülerin eski meslekleri!

Matiz, üniversite yıllarına ait fotoğrafı 'İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi... Diş Hekimleri Günü'nüz kutlu olsun. Evet, yeni haberim oldu. Evet, gençliğimde punk'tım. (2008 ocak, ortodonti stajı galiba)' notuyla paylaştı.

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Ünlülerin eski meslekleri!

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Ünlülerin eski meslekleri!

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

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