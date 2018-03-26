Ünlülerin eski meslekleri!
Ünlüler eskiden hangi meslekle uğraşıyorlardı ?
İşte bambaşka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...
MABEL MATİZ
Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleğinin dişçilik olduğu ortaya çıktı.
Matiz, üniversite yıllarına ait fotoğrafı 'İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi... Diş Hekimleri Günü'nüz kutlu olsun. Evet, yeni haberim oldu. Evet, gençliğimde punk'tım. (2008 ocak, ortodonti stajı galiba)' notuyla paylaştı.