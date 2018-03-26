Ünlülerin eski meslekleri!

İşte bambaşka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...



MABEL MATİZ



Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleğinin dişçilik olduğu ortaya çıktı.

