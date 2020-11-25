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  3. 25 Kasım 2020 17:10

Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybeden Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Devrim Parscan, Zincirliku'yu Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı korona virüs nedeniyle az sayıda katılımla mezarı başında kılındı.

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Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze merasimine Devrim Parscan'ın kardeşi Demir Parscan ve sevenleri katıldı.

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Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

"KRALLAR GİBİ GİTTİ"
Sinema oyuncusu Demir Parscan ağabeyi Devrim Parscan'la ilgili, "Abim tahmin ediyorum 62 veya 63 yılında tiyatroda ilk oyununa başlamış 41 sene 9 ay şehir tiyatrosunda görevde bulunmuş. Onun haricinde, tiyatrodayken de birçok dizide ve filmde oynadı.

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Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatrodan emekli olduktan sonrada yine tiyatro oyunlarına devam etti. 83 yaşında vefat etti. Son bir seneye kadar stüdyolarda hala dublajına devam etti. O dublajda da bu işin en büyüğüydü.

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