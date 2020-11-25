Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı
Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybeden Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Devrim Parscan, Zincirliku'yu Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
"KRALLAR GİBİ GİTTİ"
Sinema oyuncusu Demir Parscan ağabeyi Devrim Parscan'la ilgili, "Abim tahmin ediyorum 62 veya 63 yılında tiyatroda ilk oyununa başlamış 41 sene 9 ay şehir tiyatrosunda görevde bulunmuş. Onun haricinde, tiyatrodayken de birçok dizide ve filmde oynadı.