Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali ortaya çıktı
Uzun süredir ekranlara görünmeyen usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, sosyal medyada yayınlanan bir videosuyla gündeme geldi.
150'nün üstünde film ve dizide rol alan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 90 yaşındaki oyuncu, çekilen bir videosunda ise son haliyle gündeme geldi.
TikTok'ta yayınlanan bir videoda oyuncunun son hali dikkat çekti. Oldukça yaşlandığı ve zayıfladığı görülen usta isim, sevenlerine seslendi.
Birçok şeyi hatırladığını söyleyen oyuncu, "Bu yaşta eskisi gibi hepinizi göremiyorum. Beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum. Az önce dostum Bilge Zobu'nun adını duyunca dünyalar benim oldu. O kadar özledim o kadar özledim ki... Tiyatroda yıllarca beraber çalıştık. Bütün dostlarımı hatırlıyorum. Allah elimi, ayağımı biraz büzdü ama Allah'tan beynim çalışıyor. Hepinizi hatırlıyorum ve sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle anıyorum" dedi.
İşte Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali...