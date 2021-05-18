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  4. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde iki veda birden

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde iki veda birden

TRT 1 ekranlarında Pazartesi akşamları reyting rekorları kıran tarihi dizi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine iki oyuncu birden veda ediyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla TRT 1’de hayranlarıyla buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde son yaşanan gelişmeler dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi.

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Uyanış Büyük Selçuklu 32. Bölüm ile ekran başındakilere unutulmaz anlar yaşanırken bir sonraki bölümlerde ise izleyiciyi kötü sürprizler bekliyor.

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Şimdi isterseniz Uyanış Büyük Selçuklu 32. Bölümde neler yaşandığına kısaca bir göz atalım.

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Uyanış: Büyük Selçuklu 32.Bölümünde neler oldu?

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