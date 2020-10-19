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  3. 19 Ekim 2020 00:36

Uyanış Büyük Selçuklu setinde kılıç kazası

TRT ekranlarının yeni fenomeni Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı.

Uyanış Büyük Selçuklu setinde kılıç kazası

TRT ekranlarının yeni fenomeni Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı.

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Uyanış Büyük Selçuklu setinde kılıç kazası

Dizide Ahmet Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç'un parmağı kılıç darbesi nedeniyle kırıldı.

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Uyanış Büyük Selçuklu setinde kılıç kazası

Tv100'ün haberine göre; 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde Ahmet Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, sette talihsiz bir olay yaşadı. Yakışıklı oyuncu, bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı.

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Uyanış Büyük Selçuklu setinde kılıç kazası

Büyük bir acı yaşayan oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Koç'un sahneleri iki gün boyunca ertelendi.

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