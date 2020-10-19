Uyanış Büyük Selçuklu setinde kılıç kazası
TRT ekranlarının yeni fenomeni Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı.
TRT ekranlarının yeni fenomeni Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı.
Dizide Ahmet Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç'un parmağı kılıç darbesi nedeniyle kırıldı.
Tv100'ün haberine göre; 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde Ahmet Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, sette talihsiz bir olay yaşadı. Yakışıklı oyuncu, bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı.