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  3. 26 Ocak 2021 13:13

Uzaylılara benzemek için estetik ameliyat oldu! İşte sonuç...

Vücudunun tamamını dövmeyle kaplayan Anthony Loffredo. uzaylılara benzemek için estetikle burnunu ve üst dudağını aldırttı. Ancak şimdi ufak bir sorunu var: Güçlükle konuşuyor...

Uzaylılara benzemek için estetik ameliyat oldu! İşte sonuç...

32 yaşındaki Fransız Anthony Loffredo, dövme merakını abartırken tüm vücudunu dövmelerle kaplamıştı. benzemek istedi! O sorunla karşılaştı

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Uzaylılara benzemek için estetik ameliyat oldu! İşte sonuç...

Sürekli vücudunu modifiye eden Loffredo, vücudunda yer kalmayınca bu kez de uzaylılara benzemek için harekete geçmişti.

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Uzaylılara benzemek için estetik ameliyat oldu! İşte sonuç...

Her tarafı dövmelerle kaplı olan çılgın Fransız, ameliyatla burnunu ve üst dudağını aldırdı.Göz bebeklerinde bile dövme bulunan Loffredo, daha sonra da dilini ikiye ayırdı. Amacı uzaylılara benzemekti.

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Uzaylılara benzemek için estetik ameliyat oldu! İşte sonuç...

Instagram'da 227 bin takipçisi olan Fransız, bazı işlemleri ülkesinde yasak olduğu için İspanya'ya gidip yaptırmaya da üşenmemiş.

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