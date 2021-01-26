Uzaylılara benzemek için estetik ameliyat oldu! İşte sonuç...
Vücudunun tamamını dövmeyle kaplayan Anthony Loffredo. uzaylılara benzemek için estetikle burnunu ve üst dudağını aldırttı. Ancak şimdi ufak bir sorunu var: Güçlükle konuşuyor...
32 yaşındaki Fransız Anthony Loffredo, dövme merakını abartırken tüm vücudunu dövmelerle kaplamıştı. benzemek istedi! O sorunla karşılaştı
Sürekli vücudunu modifiye eden Loffredo, vücudunda yer kalmayınca bu kez de uzaylılara benzemek için harekete geçmişti.
Her tarafı dövmelerle kaplı olan çılgın Fransız, ameliyatla burnunu ve üst dudağını aldırdı.Göz bebeklerinde bile dövme bulunan Loffredo, daha sonra da dilini ikiye ayırdı. Amacı uzaylılara benzemekti.