Voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisiyle boy farkı sosyal medyada gündem oldu
Misli.com Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank normal sezonu lider bitirerek play-off'lara iddialı giren Vakıfbank'ta Zehra Güneş, özel hayatıyla gündeme geldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performans ile dikkat çeken Zehra Güneş son olarak Vakıfbank ile Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonluğuna ulaşmış ve müthiş bir seneyi geride bırakmıştı.
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank normal sezonu lider bitirerek play-off'lara iddialı girdi.
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Bu sezon da fırtına gibi esen Vakıfbank'ta Zehra Güneş sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Zehra Güneş'in son paylaşımlarıyla konuşuluyor.
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Güzelliğiyle dikkat çeken Zehra Güneş'in saha dışındaki hayatı da sevenleri tarafından merak ediliyor.
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