Yağmur Sarnıç’tan skandal sözler!
Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti.
Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti.
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TEPKİ VE ŞİKAYET YAĞDI
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın Serengil'e söylediği ağza alınmayacak çirkin hakaretleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılardan Yağmur Sarnıç'a tepki ve şikayet yağdı.
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PAYLAŞIMLARI ŞOKE ETTİ
Serengil ve annesi hakkında ağza alınmayacak kelimeler kullanan Sarnıç, ünlü ismi hedef alarak "Millete b.k atana kadar kendine bak önce moruk" paylaşımı yaptı.
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Seren Serengil'in hayranları bu paylaşımdan sonra Sarnıç'ı Instagram'a şikayet etti. Çirkin paylaşımıyla tepki çeken Yağmur Sarnıç'a daha önce Seren Serengil dava açmıştı.
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