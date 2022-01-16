Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Güzel oyuncu veda ediyor

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı 'Yasak Elma' dizisi her pazartesi akşamı Fox TV izleyicisiyle buluşuyor. Entrikanın eksik olmadığı Yasak Elma dizisinde flaş bir ayrılık haberi geldi.