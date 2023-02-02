Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
Bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil'den yeni bir fotoğraf geldi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, yeni bir aşka yelken açtı.
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Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil'den yeni poz geldi.
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Saç isyanı
Sevgilisiyle tatile çıkan Erbil sosyal medyadan fotoğraflar yayınladı.
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Sevgilisi Survivor Yiğit ile poz veren Erbil'in derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Paylaşımına "Saçını kes artık" notu yazan Yasmin Erbil yayınladığı kareyle beğeni topladı.
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