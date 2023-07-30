Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan Bodrum'da aşka geldi.. Olay pozlar...
Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil tatil sezonunu sevgilisi Yiğit Poyraz ile açtı. Bodrum'da aşka gelen çiftin paylaşımları olay oldu.
Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil tatil sezonunu açtı.
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Bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil sevgilisiyle plajda aşka geldi.
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Sevgilisiyle dudak dudağa hallerini çeken Erbil daha sonra ise sevgilisini göğsünde tutarak poz verdi. İkili o anlarını paylaşarak dikkat çekti ve hayranlarından da beğeni topladı.
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