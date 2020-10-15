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  3. 15 Ekim 2020 22:53

Yavuz Bingöl kız kardeşini son yolculuğuna uğurladı

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybetti.

Yavuz Bingöl kız kardeşini son yolculuğuna uğurladı

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybetti.

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Yavuz Bingöl kız kardeşini son yolculuğuna uğurladı

Pul'un cenazesi Ayvalıkın Küçükköy Mahallesi'nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı'na defnedildi.

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Yavuz Bingöl kız kardeşini son yolculuğuna uğurladı

Pul için sanatçı Yavuz Bingölün isteği üzerine hem Alevi hem de Sünni geleneklerine göre cenaze namazı kılındı.

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Yavuz Bingöl kız kardeşini son yolculuğuna uğurladı

Kız kardeşinin ölümü ile sarsılan Yavuz Bingöl, cenaze töreni sonrasında, "Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi, yenemedi dedi.

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