Yavuz Bingöl kız kardeşini son yolculuğuna uğurladı
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybetti.
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybetti.
Pul'un cenazesi Ayvalıkın Küçükköy Mahallesi'nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı'na defnedildi.
Pul için sanatçı Yavuz Bingölün isteği üzerine hem Alevi hem de Sünni geleneklerine göre cenaze namazı kılındı.