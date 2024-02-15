Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı oyuncusu ekranlara geri döndü
Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı oyuncusu Serpil Örümcer, Arka Sokaklar dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Örümcer, geçtiğimiz günlerde geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek fotoğraflarını satışa çıkarmıştı.
Yeşilçam'ın trajik öykülerinden birinin kahramanı olan Serpil Örümcer, kendisine teklif edilen rolden çok mutlu olduğunu, yıllar sonra sette olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Çok güzel insanlarla ve inanılmaz uyumlu bir ekiple çalıştığını anlatan Örümcer diziye dahil olma sürecine ilişkin “Benim resimlerimi, plaklarımı başka birileri satıyor. İnternete giriyorum saatimi, kitabımı satıyorlar ama kimin sattığını bilmiyorum. Ben de resim yapmaya karar verdim. Durumum pek iyi değil kirada oturuyorum, elektrik, su faturalarımı hiçbir şekilde ödeyemedim kötü bir vaziyetteyim. Bundan dolayı dedim ki ‘Ben ne yapıyorum, başkaları benim üstümden para kazanıyor.’ Resimlerimi satmaya karar verdim. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı, kiramı ödeyebileyim diye böyle yola çıktım. Bu zor günlerimde bir baktım ki Arka Sokaklar dizisinden teklif geldi, hemen oynamaya karar verdim ve inanılmaz mutlu oldum” dedi.
Serpil Örümcer, dizide Aylin komiserin ev sahibi olan "Müjgan" karakterine hayat verecek. Örümcer rolüyle ilgili “Bir ev sahibiyim, Aylin kızımız da kiracım, fakat onun arkadaşı Hakan’dan hoşlanmıyorum. Bu yüzden de despot bir karakteri canlandırıyorum” açıklamasında bulundu.
Arka Sokaklar yeni bölümü ile 16 Şubat Cuma 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.