Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı oyuncusu ekranlara geri döndü

Çok güzel insanlarla ve inanılmaz uyumlu bir ekiple çalıştığını anlatan Örümcer diziye dahil olma sürecine ilişkin “Benim resimlerimi, plaklarımı başka birileri satıyor. İnternete giriyorum saatimi, kitabımı satıyorlar ama kimin sattığını bilmiyorum. Ben de resim yapmaya karar verdim. Durumum pek iyi değil kirada oturuyorum, elektrik, su faturalarımı hiçbir şekilde ödeyemedim kötü bir vaziyetteyim. Bundan dolayı dedim ki ‘Ben ne yapıyorum, başkaları benim üstümden para kazanıyor.’ Resimlerimi satmaya karar verdim. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı, kiramı ödeyebileyim diye böyle yola çıktım. Bu zor günlerimde bir baktım ki Arka Sokaklar dizisinden teklif geldi, hemen oynamaya karar verdim ve inanılmaz mutlu oldum” dedi.