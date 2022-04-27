Yeşilçam'ın Deli Kadir'i Kadir İnanır'ın son hali korkuttu
Kasım ayında beyin kanaması geçiren ve neyse ki sağlığına kavuşan usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün Etiler’de görüntülendi. İnanır'ın yürümekte zorluk çektiği görüldü. Sevgilisi Jülide Kural, usta oyuncuya destek oldu.
Geçirdiği beyin kanaması sonrası zor bir süreçten geçen usta aktör Kadir İnanır, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler’de bir mekana girerken görüntülendi.
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Aracından inip mekana giriş yaptığı sırada şoförüne sinirlendiği görülen İnanır’ın keyifsiz halleri dikkat çekti.
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Yürümekte zorlanan usta oyuncuya, Kural koluna girerek destek oldu.
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Kadir İnanır mart ayında yüzü olduğu markanın lansmanına katımış ve muhabirlerle sohbet etmişti...
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